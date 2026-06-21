L’Inter pensa in grande: in settimana potrebbe chiudere per l'arrivo di Palestra e intanto sogna Nico Paz. Novità su Solet e Curtis Jones

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno - 10:30

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L'Inter si avvicina a Marco Palestra. Dopo il rilancio nerazzurro (45 milioni di base fissa più 5 di bonus), le parti si sono avvicinate molto e la fumata bianca potrebbe arrivare in settimane. Come sottolinea il Corriere della Sera, nelle prossime ore Marotta e Ausilio rilanceranno per mettere le mani sull’esterno. "La proposta attuale di 45 milioni e 5 di bonus subirà un rialzo di quest’ultimi, il che porterà alla tanto attesa fumata bianca".

"L’azzurro era la priorità del mercato interista, ma qualcosa potrebbe cambiare. Nel frattempo, infatti, il futuro di Nico Paz — la stella del Como ora al Mondiale con l’Argentina — è diventato un rebus. Lui vuole restare con Fabregas e giocare la Champions da protagonista. Sponda Real, Mourinho lo ritiene sacrificabile, in quanto non pronto a sopportare la pressione del Bernabeu. Ma il club spagnolo eserciterà comunque il diritto di riscatto da 10 milioni valido fino al 30 giugno, fornendo così un grande assist proprio all’Inter".

"I Blancos sanno che da una sua cessione possono guadagnare molto di più e hanno stabilito il prezzo. Servono almeno 60 milioni, una cifra che il Como non potrebbe sostenere per i conti sotto la lente di ingrandimento della Uefa. Dall’altra parte, l’Inter sa che l’affare Paz sarebbe possibile solo con delle cessioni di peso ma resterà alla finestra. In settimana possibili affondi anche per Solet e Curtis Jones".

(Corriere della Sera)