Stefan De Vrij è sempre più orientato a lasciare l'Inter. Il difensore olandese ha diverse offerte sul tavolo, la più allettante è sicuramente quella del Panathinaikos. Il club greco ha proposto al difensore un biennale a 3 milioni di euro a stagione. In tutto questo, l'Inter è da tempo alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi è quello di Leo Ostigard per Repubblica.