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calciomercato
Repubblica – Inter, idea Ostigard per sostituire De Vrij: la situazione. L’offerta…
Stefan De Vrij è sempre più orientato a lasciare l'Inter. Il difensore olandese ha diverse offerte sul tavolo, la più allettante è sicuramente quella del Panathinaikos. Il club greco ha proposto al difensore un biennale a 3 milioni di euro a stagione. In tutto questo, l'Inter è da tempo alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi è quello di Leo Ostigard per Repubblica.
"Ma il Grifone deve anche valutare elementi in uscita sapendo di dover incassare almeno una quarantina di milioni di euro sia per poter investire che per limare ancora il debito. Oltre ai gioielli già in vetrina, da Norton-Cuffy a Frendrup, va riportato l'idea dell'Inter che per ovviare all'eventuale addio di De Vrij avrebbe puntato Leo Ostigard".
"Per ora solo una voce in arrivo da Milano ma di certo le prestazioni del centrale norvegese al mondiale in corso in Nord America ne stanno facendo un uomo mercato. Riscattato in anticipo a gennaio con una mossa lungimirante alla cifra di 2,5 milioni di euro, non ha espresso la volontà di partire né il club sembra volersene privare, dunque nel suo caso l'offerta dovrà essere adeguata per poter essere presa in considerazione".
(Repubblica)
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