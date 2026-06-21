Il difensore si avvicina, previsto un nuovo incontro con l'Udinese per superare la distanza tra domanda e offerta

Gianni Pampinella Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 10:02)

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Da settimane l'Inter lavoro per portare a Milano Marco Palestra. Parallelamente il club nerazzurro porta avanti altre trattative, quella più vicina a una conclusione riguarda Provedel. Il procuratore del portiere veste anche il ruolo di intermediario nella trattativa con la Lazio: si attende l’ok definitivo di Lotito, che potrebbe arrivare anche nel giro di queste ore. "Il presidente della Lazio è pronto a incassare circa 3 milioni di euro per la cessione del portiere. E nei prossimi giorni è destinato a riscaldarsi anche l’asse con l’Udinese per Oumar Solet, che tanto piace a Cristian Chivu ed è il profilo individuato per rinforzare il reparto arretrato nerazzurro", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La dirigenza dell’Udinese è attesa nuovamente a Milano. Si lavorerà per superare la distanza tra i 22 milioni offerti dall’Inter e i circa 30 richiesti dai friulani. Un margine che non sembra incolmabile. Solet rimane al momento l’unico tassello già potenzialmente pronto per entrare nel mosaico nerazzurro: l’altro innesto sarebbe subordinato al divorzio definitivo con De Vrij".

"L’olandese ha in mano l’offerta del Panathinaikos e dovrà prendere una decisione definitiva a breve. Dovesse salpare verso la Grecia, liberebbe uno slot: Ausilio sa da settimane di questa possibilità e si è mosso sotto traccia, individuando un’alternativa low cost con la quale i dialoghi sono già abbondantemente partiti. L'ingresso a centrocampo di Curtis Jones invece, al momento rimane subordinato all'uscita di Frattesi su cui non risultano particolari novità".

(Corriere dello Sport)