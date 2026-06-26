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fcinter1908 calciomercato mercato inter Marca – Real, Mourinho vuole Bastoni: quanto costa e perché è davanti a Schlotterbeck

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Marca – Real, Mourinho vuole Bastoni: quanto costa e perché è davanti a Schlotterbeck

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In Spagna il nome di Alessandro Bastoni continua a risuonare sulle prime pagine dedicate al Real Madrid. Anche il quotidiano Marca ne parla
Daniele Mari Direttore 

In Spagna il nome di Alessandro Bastoni continua a risuonare sulle prime pagine dedicate al Real Madrid. Anche il quotidiano Marca ne parla diffusamente nella giornata di oggi. Ecco il punto del quotidiano sul reparto arretrato dei Blancos.

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"Per quanto riguarda la difesa, tutto dipende dall’uscita di Raúl Asencio, che il club ha intenzione di cedere e che libererebbe un posto nel reparto arretrato. Per quella casella Mourinho ha suggerito i nomi di Bastoni e Schlotterbeck.

Inter Marotta Ausilio
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Il centrale italiano dell’Inter, valutato intorno ai 70 milioni di euro, parte in vantaggio dopo l’infortunio accusato dal tedesco al Mondiale: una lesione ai legamenti della caviglia che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi.

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Schlotterbeck ha recentemente rinnovato con il Borussia Dortmund, inserendo però una clausola d’uscita valida per alcuni club, tra cui il Real Madrid, da circa 50 milioni. Piaceva anche Ruben Dias, difensore del Manchester City, ma al momento il portoghese è uscito dai radar del club blanco

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