"Ad oggi è la decima di tutto il campionato, ma con le perdite di Romagnoli (è già partito per la sua nuova avventura all’Al-Sadd, l’ufficialità a luglio dopo le visite mediche), di Provedel (per il momento cessione bloccata, Lotito vorrebbe qualcosa in più dei 3 milioni offerti dall’Inter ma si farà) e di Gila (nonostante il «non è in vendita» di Fabiani il Napoli non molla e pare pronto al rilancio) farebbero sprofondare la Lazio in posizioni difficili da accettare".