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Messaggero – Inter-Provedel si farà, ma oggi è bloccata perché Lotito…

Messaggero – Inter-Provedel si farà, ma oggi è bloccata perché Lotito… - immagine 1
L'aggiornamento sulla pista che porterebbe i nerazzurri al portiere della Lazio oggi sotto scacco di Lotito
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ivan Provedel continua a essere il portiere scelto dall'Inter per affiancare Pepo Martinez dalla prossima stagione. La fumata bianca definitiva però non è ancora arrivata, come conferma anche Il Messaggero in edicola questa mattina. Si legge infatti sul quotidiano nel focus legato al mercato della Lazio:

Messaggero – Inter-Provedel si farà, ma oggi è bloccata perché Lotito…- immagine 2
Getty Images

"Ad oggi è la decima di tutto il campionato, ma con le perdite di Romagnoli (è già partito per la sua nuova avventura all’Al-Sadd, l’ufficialità a luglio dopo le visite mediche), di Provedel (per il momento cessione bloccata, Lotito vorrebbe qualcosa in più dei 3 milioni offerti dall’Inter ma si farà) e di Gila (nonostante il «non è in vendita» di Fabiani il Napoli non molla e pare pronto al rilancio) farebbero sprofondare la Lazio in posizioni difficili da accettare".

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