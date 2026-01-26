"La fuga dell’Inter è iniziata: 15 punti guadagnati sul Napoli fra la terza giornata di andata e la terza giornata di ritorno (con lo scontro diretto già giocato), 9 sul Milan. Non male per un debuttante come Chivu, afflitto dal mal di schiena e alle prese anche «con il rumore degli amici» come ha detto dopo la rimonta show sul Pisa: un riferimento a Mourinho che non si capacita del fatto che le sue ex squadre come il Real (con Arbeloa), l’Inter, ma anche il Chelsea con Rosenior e lo United con Carrick «si affidino ad allenatori senza storia...». Ma la storia è lì per essere riscritta. E l’inedito doppio giorno di riposo dato da Chivu alla squadra (una rarità assoluta come il riposo alla vigilia della partita con il Lecce) è un altro segnale che racconta di un tecnico capace di rompere con alcune convenzioni: in questo caso per alleggerire il peso di 7 partite in 20 giorni, dal 4 gennaio con il Bologna al 23 con il Pisa", spiega il Corriere della Sera.