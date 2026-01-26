L'Inter prende le distanze da Milan e Napoli e continua a inseguire Perisic, l'esterno che tanto servirebbe a Chivu privo da tempo di Dumfries
calciomercato
CorSera – Inter, la fuga è iniziata. Perisic? Bosz nega, ma intanto il Psv va su Cissé del Verona
"La fuga dell’Inter è iniziata: 15 punti guadagnati sul Napoli fra la terza giornata di andata e la terza giornata di ritorno (con lo scontro diretto già giocato), 9 sul Milan. Non male per un debuttante come Chivu, afflitto dal mal di schiena e alle prese anche «con il rumore degli amici» come ha detto dopo la rimonta show sul Pisa: un riferimento a Mourinho che non si capacita del fatto che le sue ex squadre come il Real (con Arbeloa), l’Inter, ma anche il Chelsea con Rosenior e lo United con Carrick «si affidino ad allenatori senza storia...». Ma la storia è lì per essere riscritta. E l’inedito doppio giorno di riposo dato da Chivu alla squadra (una rarità assoluta come il riposo alla vigilia della partita con il Lecce) è un altro segnale che racconta di un tecnico capace di rompere con alcune convenzioni: in questo caso per alleggerire il peso di 7 partite in 20 giorni, dal 4 gennaio con il Bologna al 23 con il Pisa", spiega il Corriere della Sera.
"L’Inter riparte oggi: mercoledì c’è da vincere la sfida in casa del Borussia Dortmund, a cui Chivu arriva con un punto in meno, quello perso per il rigore regalato nel finale al Liverpool (o quello regalato dai suoi difensori all’Atletico), che rende la qualificazione diretta agli ottavi quasi impossibile. Complicata anche la missione del Psv, che ospita il Bayern e lotta per non uscire dalle 24 qualificate (è 22°): in quel caso il ritorno di Perisic a Milano sarà più complicato. Il croato sabato è entrato nel finale contro il Nac Breda: «Ha quasi 37 anni e lo vogliamo tenere a lungo...» ha detto Bosz, tecnico del Psv. Gli olandesi però sono interessati a Cissé del Verona (19enne dell’Under 21 azzurra, ora in prestito al Catanzaro in B) che potrebbe sostituire Perisic, se il croato partirà: la prima offerta di 5 milioni più bonus è stata respinta dall’Hellas", aggiunge il quotidiano.
