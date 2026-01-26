Continua la caccia dell'Inter a un esterno destro. Il primo nome sulla lista è quello di Ivan Perisic . Da giorni si parla dell'attesa del club nerazzurro che starebbe aspettando l'ultima gara di Champions del Psv col Bayern.

Secondo l'Eindhovens Dagblad, «Il PSV non vuole lasciarlo andare, ma l’Inter sta lavorando concretamente al suo arrivo e gli intermediari stanno cercando di costruire un accordo. Se il PSV non dovesse più essere impegnato in Champions League, l’Inter vuole affondare il colpo. Per il momento il PSV non intende assolutamente collaborare e ufficialmente non ha ancora ricevuto nulla dagli italiani. Solo se arrivasse un’offerta molto elevata, che permetterebbe al club di Eindhoven di realizzare un enorme profitto su un giocatore ormai vicino ai 37 anni, potrebbe aprirsi uno spiraglio. In caso di partenza di Perisic, il PSV dovrebbe comunque ingaggiare un altro attaccante di alto livello».