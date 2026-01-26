Tomas Palacios si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Estudiantes: il difensore classe 2003 nella giornata di domenica è atterrato in Argentina, e oggi sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club del presidente Juan Sebastian Veron fino al 31 dicembre 2026. Accordo definito tra le due società, si attende solamente l'ufficialità del trasferimento.
Il difensore classe 2003 lascia i nerazzurri e torna a giocare in patria: accordo definito, ufficialità in arrivo
Palacios lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto: arrivato in Italia nell'estate del 2024, con la maglia nerazzurra ha collezionato solamente tre spezzoni di partita. Rientrato a giugno dopo il prestito di qualche mese al Monza, in questa stagione non ha mai giocato un singolo minuto sotto la gestione Chivu.
