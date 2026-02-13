Occhio al futuro di Marcus Thuram. L'attaccante francese resta una pedina molto importante per l'Inter, ma la presenza di due calciatori futuribili e di talento alle sue spalle come in questa stagione inducono la dirigenza a fare serie valutazioni sul classe '97, arrivato a parametro zero nell'estate 2023.
Mercato, l’Inter può davvero cadere in tentazione di cedere questo big in caso di ricca offerta
Un’eventuale cessione rappresenterebbe ora una maxi plusvalenza per il bilancio interista e alla quale sarebbe davvero difficile dire di no per Oaktree
Spiega Tuttosport: "Motivo per cui un’eventuale cessione rappresenterebbe ora una maxi plusvalenza per il bilancio interista e alla quale sarebbe davvero difficile dire di no per Oaktree. Anche alla luce della crescita esponenziale che stanno avendo Pio Esposito e Bonny. Per la serie: i sostituti sono già in casa, oltre a capitan Lautaro, e al possibile innesto di una quarta punta a completare il reparto.
Col resto dei denari da investire su un grande difensore e un portiere di prima fascia per puntellare la rosa e alzare il livello in estate. Ecco perché dalle parti di viale della Liberazione potrebbero davvero cadere in tentazione tra qualche mese dinanzi a una ricca offerta per Marcus".
