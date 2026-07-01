Sono ore di riflessione in casa Inter, che si trova a dover scegliere due pedine fondamentali, come un nuovo difensore e l'esterno a destra

Sono ore di riflessione in casa Inter, che si trova a dover scegliere due pedine fondamentali, come un nuovo difensore, viste le partenze di Acerbi, de Vrij e Darmian, e l'esterno a destra, che dovrà raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, dopo che Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Chelsea.