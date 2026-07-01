FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è…

calciomercato

Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è…

Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è… - immagine 1
Sono ore di riflessione in casa Inter, che si trova a dover scegliere due pedine fondamentali, come un nuovo difensore e l'esterno a destra
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono ore di riflessione in casa Inter, che si trova a dover scegliere due pedine fondamentali, come un nuovo difensore, viste le partenze di Acerbi, de Vrij e Darmian, e l'esterno a destra, che dovrà raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, dopo che Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Chelsea.

Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è…- immagine 2

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i primi due nomi sono quelli di Trevoh Chalobah, nel mirino anche del Como, e Solet dell'Udinese, da settimane sotto la lente d'ingrandimento dei nerazzurri. Vedremo se la rosa resterà ristretta a questi due profili o se si inseriranno nuovi nomi.

Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è…- immagine 3
Getty Images

"Il primo in lista per la fascia destra, invece, è quello di Khalaili, sul quale c'è anche il Napoli, che per la verità si è mosso anche prima rispetto ai nerazzurri. I costi dell'operazione si aggirano intorno ai 25 milioni di euro. L'Inter si è mossa anche per altri calciatori ma, secondo Sky, in maniera più concreta proprio per Khalaili, che sembra essere il preferito di Ausilio.

Leggi anche
Tempo – Inter-Sassuolo, scattati bonus per Frattesi: somma dovuta anche alla Roma, la cifra
Inter, centrocampo extra-large: sono 11 per Chivu. “Certamente queste 3 cessioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA