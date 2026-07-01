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Sky – Inter, ore di riflessione sul difensore. E a destra il primo nome di Ausilio è…
Sono ore di riflessione in casa Inter, che si trova a dover scegliere due pedine fondamentali, come un nuovo difensore, viste le partenze di Acerbi, de Vrij e Darmian, e l'esterno a destra, che dovrà raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, dopo che Marco Palestra è stato ufficializzato oggi dal Chelsea.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, i primi due nomi sono quelli di Trevoh Chalobah, nel mirino anche del Como, e Solet dell'Udinese, da settimane sotto la lente d'ingrandimento dei nerazzurri. Vedremo se la rosa resterà ristretta a questi due profili o se si inseriranno nuovi nomi.
"Il primo in lista per la fascia destra, invece, è quello di Khalaili, sul quale c'è anche il Napoli, che per la verità si è mosso anche prima rispetto ai nerazzurri. I costi dell'operazione si aggirano intorno ai 25 milioni di euro. L'Inter si è mossa anche per altri calciatori ma, secondo Sky, in maniera più concreta proprio per Khalaili, che sembra essere il preferito di Ausilio.
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