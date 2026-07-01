Il dettaglio che avrebbe portato la trattativa per il trasferimento a Milano del giocatore ad arenarsi dopo i dialoghi iniziali

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 09:54)

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Oumar Solet sembrava a un certo punto l'unico obiettivo di mercato dell'Inter per la difesa. Dopo una prima accelerazione, però, la pista si è tremendamente raffreddata. E a oggi il club nerazzurro appare completamente fermo. La conferma arriva anche dalle colonne de Il Messaggero Veneto, che va a fondo nella questione e spiega il vero motivo della frenata dei Campioni d'Italia.

"L’Inter non si è spinta neanche a 20", si legge sul quotidiano. Che poi aggiunge: "I nerazzurri hanno incluso nell'offerta le obiezioni legate sull’effettiva affidabilità del giocatore. Parrebbe soffrire di un problema cronico alla cartilagine di un ginocchio, tale da comprometterne l’impiego frequente e quindi il doppio appuntamento settimanale tra campionato e Champions. Eppure i numeri dicono altro, con i 4896 minuti giocati dal francese nelle 57 partite all’Udinese nell’ultimo anno e mezzo. Nell’ultima stagione ha saltato solo un paio di gare per un problema muscolare all’adduttore, coprendo il 97% dei minuti giocati da titolare.

Sul giocatore, intanto, sembra essersi fiondato il Como. Sarebbe l'ennesimo duello di mercato con i nerazzurri se la pista a Milano dovesse riprendere quota in qualche modo. Si legge sul quotidiano: "Il Como si è dunque aggiunto alla lista dei pretendenti per uno dei corazzieri della difesa bianconera. A riguardo va innanzitutto sottolineata la modalità caratterizzata dall'assoluta discrezione con cui i lariani si sono approcciati dopo aver risolto la priorità legata a Nico Paz, ricomprato dal Real Madrid per 60 milioni. La chiamata è arrivata direttamente alla Cabinet Solet di Bomawoko Solet, l’agenzia di famiglia che cura anche gli interessi di Isaac Solet, il fratello di Oumar, centrocampista del Cska Sofia".