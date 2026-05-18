Alessandro Bastoni si allontana dal Barcellona. Quella che sembrava una cessione possibile in estate ora diventa molto complicata

Marco Astori Redattore 18 maggio - 12:10

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Alessandro Bastoni si allontana dal Barcellona. Quella che sembrava una cessione possibile in estate ora diventa molto complicata, come spiega Fabrizio Romano su YouTube: "Quello che mi risulta è che l'affare tra Barcellona e Inter è completamente bloccato in questo momento: non sta assolutamente avanzando.

Lui aprirebbe ai catalani e questo rimane da gennaio: ma il club nerazzurro non lo vende per 45-50-55 milioni. Queste cifre date dalla stampa spagnola sono sempre state smentite dall'Inter, che ad esempio dice: "Abbiamo venduto Onana per 55 milioni, un portiere, come possiamo vendere Bastoni per meno di quella cifra?".

L'Inter chiederebbe molto di più, quelle cifre non sarebbero abbastanza: e il Barcellona ha altre priorità sul mercato e tanto dipenderà dalle uscite, situazione bloccata al momento".