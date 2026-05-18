A gennaio in casa Inter c'era l'idea di rinforzare il centrocampo con Curtis Jones . I nerazzurri erano pronti ad affondare il colpo, ma alla fine il Liverpool aveva chiuso le porte. Ma in estate Marotta e Ausilio potrebbero tornare alla carica per il centrocampista inglese.

"Reduce da una stagione chiusa con più spazio che mai sotto la gestione di Arne Slot, Jones vive comunque un momento particolare della sua carriera. Negli ultimi mesi è stato utilizzato anche da terzino destro, soprattutto dopo il grave infortunio di Conor Bradley. Sul tavolo potrebbe anche intrecciarsi il nome di Denzel Dumfries: il Liverpool segue infatti l’esterno olandese dell’Inter, che ha una clausola rescissoria da circa 22 milioni di sterline (25 milioni di euro). Su Jones, inoltre, a gennaio si era mosso anche il Tottenham, che poi aveva deciso di virare su Conor Gallagher dell’Atlético Madrid. Proprio quell’operazione viene considerata dal Liverpool come il riferimento per fissare il prezzo del giocatore inglese".