Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Times – Inter alla carica per Curtis Jones: c’è il prezzo del Liverpool e si pensa a uno scambio
A gennaio in casa Inter c'era l'idea di rinforzare il centrocampo con Curtis Jones. I nerazzurri erano pronti ad affondare il colpo, ma alla fine il Liverpool aveva chiuso le porte. Ma in estate Marotta e Ausilio potrebbero tornare alla carica per il centrocampista inglese.
Secondo quanto riporta il Times, l’Inter pensa di tornare con forza sul giocatore. "Il centrocampista del Liverpool resta infatti un nome seguito con grande attenzione dai nerazzurri dopo il tentativo già fatto a gennaio, quando il club di viale della Liberazione aveva provato a impostare l’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il problema resta la valutazione: il Liverpool chiede circa 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro) per il classe 2001, nonostante il contratto in scadenza tra un anno. Una cifra considerata ancora molto alta dall’Inter, che però continua a monitorare la situazione in vista dell’estate", si legge sul Times.
"Reduce da una stagione chiusa con più spazio che mai sotto la gestione di Arne Slot, Jones vive comunque un momento particolare della sua carriera. Negli ultimi mesi è stato utilizzato anche da terzino destro, soprattutto dopo il grave infortunio di Conor Bradley. Sul tavolo potrebbe anche intrecciarsi il nome di Denzel Dumfries: il Liverpool segue infatti l’esterno olandese dell’Inter, che ha una clausola rescissoria da circa 22 milioni di sterline (25 milioni di euro). Su Jones, inoltre, a gennaio si era mosso anche il Tottenham, che poi aveva deciso di virare su Conor Gallagher dell’Atlético Madrid. Proprio quell’operazione viene considerata dal Liverpool come il riferimento per fissare il prezzo del giocatore inglese".
(Times)
© RIPRODUZIONE RISERVATA