Cosa succederà ora in caso di mancato arrivo del Cuti con i 40 milioni preventivati dal club come investimento? Risponde il Corriere dello Sport
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter piazza il colpo: ieri sera i nerazzurri hanno chiuso John Stones, quando invece la trattativa per Cristian Romero sembrava essere quella più calda.
E cosa succederà ora in caso di mancato arrivo del Cuti con i 40 milioni preventivati dal club come investimento? Risponde il Corriere dello Sport.
"Il club nerazzurro si dedicherà alla ricerca dell’esterno destro, comunque una priorità. Mentre il denaro risparmiato per Romero (e per Palestra…) potrebbe alla fine essere destinato a Jones: un desiderio che Chivu ha tutt’altro che accantonato".
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