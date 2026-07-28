Cosa succederà ora in caso di mancato arrivo del Cuti con i 40 milioni preventivati dal club come investimento? Risponde il Corriere dello Sport

Marco Astori
Inter, novità sponsor

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L'Inter piazza il colpo: ieri sera i nerazzurri hanno chiuso John Stones, quando invece la trattativa per Cristian Romero sembrava essere quella più calda.

Romero
Getty

E cosa succederà ora in caso di mancato arrivo del Cuti con i 40 milioni preventivati dal club come investimento? Risponde il Corriere dello Sport.

Jones
Getty Images

"Il club nerazzurro si dedicherà alla ricerca dell’esterno destro, comunque una priorità. Mentre il denaro risparmiato per Romero (e per Palestra…) potrebbe alla fine essere destinato a Jones: un desiderio che Chivu ha tutt’altro che accantonato".

Inter

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