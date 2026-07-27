L'Inter ha chiuso l'operazione John Stones: 'Here we go' di Fabrizio Romano, tutti i dettagli dell'arrivo del centrale inglese.
VIDEO / Karlsruher-Inter 1-2: guarda la doppietta da favola di Andy Diouf
L'Inter ha chiuso l'operazione John Stones. 'Here we go' di Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo del difensore inglese in nerazzurro da svincolato. Accordi totali raggiunti tra le parti, Stones firmerà un contratto con il club campione d'Italia fino al 30 giugno 2028.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Biennale dunque per Stones, che guadagnerà circa 4 milioni di euro a stagione all'Inter. Un importantissimo rinforzo per la difesa di Cristian Chivu: il classe 1994 darà ulteriore esperienza internazionale al reparto arretrato nerazzurro. Seguiranno aggiornamenti sull'arrivo del giocatore a Milano per visite e firma, poi sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA