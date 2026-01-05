L'offerta inviata dal Barcellona all'Al-Hilal per il prestito di Cancelo rischia di guastare i piani dell'Inter. Non può essere altrimenti, dal momento che il giocatore stava attendendo proprio questo passo. Tra poco si capirà se i blaugrana raggiungeranno l'accordo con i sauditi. In ballo c'è anche il destino di Acerbi e De Vrij. Cosa accadrà ai difensori nerazzurri, con uno promesso al club di Inzaghi, se dovesse saltare l'asse con l'Inter? Lo spiega la Gazzetta dello Sport:

"La variante della partita, però, è il superprocuratore Jorge Mendes, influentissimo a Barcellona e intenzionato a spalleggiare in ogni modo la preferenza del suo assistito. Anche così va spiegata la mossa di oggi del presidente Laporta, nonostante le strettoie del FFP. In questo quadro, non possono che diminuire le speranze dell’Inter che aveva blindato un accordo con gli arabi di Riad, mentre Barça e Al-Hilal adesso negozieranno il prestito, con piccola parte dell'ingaggio pagata. Nel caso in cui Cancelo andasse definitivamente verso la Catalogna, verrebbe ovviamente meno lo scambio con il club saudita: niente difensore richiesto da Inzaghi, né De Vrij né Acerbi si muoveranno".