Moretto: “Mlacic? Hajduk pronto a darlo all’Inter. Ora il ragazzo…”

L'aggiornamento sul difensore croato seguito ormai da settimane dai nerazzurri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Branimir Mlacic è sul taccuino dell'Inter ormai settimane. Il difensore classe 2007, in forza all'Hajduk Spalato, potrebbe presto lasciare la Croazia per il grande salto nel calcio che conta. Sarà in nerazzurro? Matteo Moretto, nel video condiviso nel pomeriggio su YouTube, ha riportato un aggiornamento sul tem:

"L'Hajduk è pronto a lasciarlo partire in direzione Milano, ma decide il ragazzo. In questo momento sta cercando di capire quale sia il piano migliore per il futuro. Il Barcellona aveva chiesto informazioni un po' di tempo fa, ma l'Inter è quella che sta lavorando con più forza. In questi giorni stanno proseguendo i dialoghi".

