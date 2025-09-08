Nell'estate del 2024 il nome di Bento Matheus Krepski fu a lungo accostato all'Inter: il portiere brasiliano, dopo aver brillato in patria con la maglia dell'Athletico Paranaense fino a conquistare la convocazione con la Seleçao, sembrava pronto per il grande salto in Europa, ma alla fine scelse di accettare la ricchissima proposta dell'Al-Nassr e di trasferirsi in Arabia Saudita.
Inter, suggestione per la porta: proposto Bento, c’è una clausola. La reazione nerazzurra
Vecchia-nuova suggestione—
Una decisione che, a posteriori, si è già trasformata in rimpianto, dal momento che il giocatore avrebbe già provato a lasciare il campionato saudita. Secondo calciomercato.com, Bento sarebbe stato riproposto all'Inter, che tra un anno dovrà fare i conti con l'addio di Sommer e con il "bivio" Martinez, che difficilmente accetterà di fare un'altra stagione da riserva. Nel contratto dell'estremo difensore brasiliano, inoltre, sarebbe stata inserita una clausola che gli permetterebbe di lasciare l'Al-Nassr a cifre agevolate.
La reazione nerazzurra—
L'interesse della dirigenza nerazzurra, che ha monitorato il giocatore per mesi, sarebbe tuttavia calato drasticamente, tanto che questa opzione al momento non sarebbe stata presa in considerazione.
