Nell'estate del 2024 il nome di Bento Matheus Krepski fu a lungo accostato all'Inter: il portiere brasiliano, dopo aver brillato in patria con la maglia dell'Athletico Paranaense fino a conquistare la convocazione con la Seleçao, sembrava pronto per il grande salto in Europa, ma alla fine scelse di accettare la ricchissima proposta dell'Al-Nassr e di trasferirsi in Arabia Saudita.

Vecchia-nuova suggestione

Una decisione che, a posteriori, si è già trasformata in rimpianto, dal momento che il giocatore avrebbe già provato a lasciare il campionato saudita. Secondo calciomercato.com, Bento sarebbe stato riproposto all'Inter, che tra un anno dovrà fare i conti con l'addio di Sommer e con il "bivio" Martinez, che difficilmente accetterà di fare un'altra stagione da riserva. Nel contratto dell'estremo difensore brasiliano, inoltre, sarebbe stata inserita una clausola che gli permetterebbe di lasciare l'Al-Nassr a cifre agevolate.