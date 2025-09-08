FC Inter 1908
Romano: “Calhanoglu al Galatasaray pista che verrà riaperta. E per Galatasaray intendo…”

Fabrizio Romano così sul centrocampista interista: "Vanno registrate le parole del padre di Calhanoglu dopo quelle di Okan Buruk ma..."
Matteo Pifferi Redattore 

Oggi il padre di Calhanoglu ha chiuso la questione: Hakan resta all'Inter nonostante il forcing del Galatasaray, visto che il mercato in Turchia è ancora aperto.

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ne ha parlato così: "Vanno registrate le parole del padre di Calhanoglu dopo quelle di Okan Buruk. Non c'è nessuna possibilità che Calhanoglu lasci l'Inter in questi ultimi giorni in cui è aperto il mercato in Turchia, le porte non sono mai state aperte in questi giorni a mercato chiuso ma va registrata la posizione della famiglia di Calhanoglu"

"Io credo che questo discorso col Galatasaray si riattiverà in futuro, il Gala non ha smesso di pensare a Calhanoglu. E quando dico Gala intendo l'allenatore, lo staff tecnico, la dirigenza, il presidente, tutto il Galatasaray ha in testa il ritorno di Calhanoglu in Turchia, è un discorso da portare avanti in futuro ma per ora la vicenda è chiusa"

