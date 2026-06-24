Quando dicono l'Inter ha dormito, ma l'Inter non ha dormito. L'unico errore è stato offrire 50 milioni. Palestra è un grandissimo giocatore, Palestra sarà il futuro del calcio italiano, ma non può valere 50 milioni, l'Inter ci stava cascando. Il valore oggettivo oggi è di 38-39 o 40 milioni. Se lo paghi 50 milioni lo hai strapagato, se lo paghi 62 sei incapace. È una follia perfetta dell'Atalanta, la bravura dei Percassi è che incassano 60 e passa milioni di euro per uno che non ha mai giocato nell'Atalanta, questa è la magia dei Percassi".