Dopo un inseguimento durato settimane, l'Inter ha visto svanire Marco Palestra. Il giocatore ha scelto la Premier e dalla prossima stagione vestirà la maglia del Chelsea. Dagli studi di Sport Italia, per Michele Criscitiello questa non è una brutta notizia per l'Inter.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Criscitiello: “Chi paga Palestra 62 è incapace! Altro che dormire, Inter ci stava cascando”
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Criscitiello: “Chi paga Palestra 62 è incapace! Altro che dormire, Inter ci stava cascando”
Dagli studi di Sport Italia, per Michele Criscitiello ha parlato della trattativa che ha portato Marco Palestra al Chelsea
Quando dicono l'Inter ha dormito, ma l'Inter non ha dormito. L'unico errore è stato offrire 50 milioni. Palestra è un grandissimo giocatore, Palestra sarà il futuro del calcio italiano, ma non può valere 50 milioni, l'Inter ci stava cascando. Il valore oggettivo oggi è di 38-39 o 40 milioni. Se lo paghi 50 milioni lo hai strapagato, se lo paghi 62 sei incapace. È una follia perfetta dell'Atalanta, la bravura dei Percassi è che incassano 60 e passa milioni di euro per uno che non ha mai giocato nell'Atalanta, questa è la magia dei Percassi".
(Sport Italia)
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