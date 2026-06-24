Marco Palestra è sfumato e l'Inter ha iniziato a sondare altri profili. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i dirigenti nerazzurri hanno sul taccuino diversi nomi per sostituire Denzel Dumfries. "L'Inter sta sondando diversi profili, c'è una situazione che ha portato a un sondaggio per Dodò. Ci sono altre pedine che piacciono, per esempio c'è un ragazzo del Brentford che sta facendo molto bene e che si chiama Kayode, costa 35 milioni".
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Dodò, Kayode, Singo. Ma l’Inter aspetta Real-Como per Nico Paz per capire se…”
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Pedullà: “Dodò, Kayode, Singo. Ma l’Inter aspetta Real-Como per Nico Paz per capire se…”
Dopo aver visto sfumare Palestra, il club nerazzurro sta sondando diversi profili per la fascia destra
"C'è Singo che Ausilio ha seguito a lungo, possono venire fuori altri nomi, si tratta soprattutto di capire la strategia. Vado a spendere gli stessi soldi per Palestra sulla fascia? Oppure vado a concentrare le attenzioni su un altro ruolo? Per esempio domani è una giornata importante perché ci sarà il confronto tra Como e Real Madrid per Nico Paz. L'Inter può decidere di restare alla finestra per capire se fare un altro investimento".
(Sport Italia)
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