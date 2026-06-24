Marco Palestra è sfumato e l'Inter ha iniziato a sondare altri profili. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, i dirigenti nerazzurri hanno sul taccuino diversi nomi per sostituire Denzel Dumfries. "L'Inter sta sondando diversi profili, c'è una situazione che ha portato a un sondaggio per Dodò. Ci sono altre pedine che piacciono, per esempio c'è un ragazzo del Brentford che sta facendo molto bene e che si chiama Kayode, costa 35 milioni".