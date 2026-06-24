Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato gli ultimi aggiornamenti sull'Inter e sulla strategia dei nerazzurri dopo che è saltato l'affare Palestra:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Se il Real si riprende Nico Paz, l’Inter farà di tutto per portarlo in nerazzurro”
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Di Marzio: “Se il Real si riprende Nico Paz, l’Inter farà di tutto per portarlo in nerazzurro”
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha riportato gli ultimi aggiornamenti sull'Inter
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"Siamo alla stesura dei contratti, Palestra va al Chelsea. 57 mln fissi più 3 di bonus più 10% di rivendita. 6 anni di contratto, 5 mln netti a stagione al giocatore, domani verrà definito tutto e Palestra potrebbe partire venerdì direzione Londra.
Ora capiremo come l'Inter risponderà: io ho una mia sensazione condivisa con Luca Marchetti, che l'Inter stia aspettando l'incontro tra Real e Como, se tutto andrà come si pensa ovvero con Nico Paz che rientra al Real Madrid, poi l'Inter farà di tutto per portare Nico Paz a vestire la maglia dell'Inter"
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