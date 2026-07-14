Cosa avrebbe potuto fare di diverso l'Inter per aggiudicarsi Palestra? Lo ha spiegato il direttore di Sportitalia

Le parole del Presidente, Beppe Marotta , sono tornate a far luce sull'operazione messa in piedi a giugno per portare Marco Palestra all' Inter .

Un'operazione saltata nello scatto finale, con la decisione del giocatore e del suo rappresentante di andare al Chelsea. Dopo le dichiarazioni di Marotta si è espresso anche Michele Criscitiello, fotografando una situazione dove i nerazzurri avrebbero una "colpa": CONTINUA A LEGGERE.