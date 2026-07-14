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fcinter1908 calciomercato mercato inter Criscitiello su Palestra: “Schiaffi di Percassi sempre dietro l’angolo. L’Inter non doveva…”

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Criscitiello su Palestra: “Schiaffi di Percassi sempre dietro l’angolo. L’Inter non doveva…”

Criscitiello su Palestra: “Schiaffi di Percassi sempre dietro l’angolo. L’Inter non doveva…” - immagine 1
Cosa avrebbe potuto fare di diverso l'Inter per aggiudicarsi Palestra? Lo ha spiegato il direttore di Sportitalia
Redazione1908

Le parole del Presidente, Beppe Marotta, sono tornate a far luce sull'operazione messa in piedi a giugno per portare Marco Palestra all'Inter.

Un'operazione saltata nello scatto finale, con la decisione del giocatore e del suo rappresentante di andare al Chelsea. Dopo le dichiarazioni di Marotta si è espresso anche Michele Criscitiello, fotografando una situazione dove i nerazzurri avrebbero una "colpa": CONTINUA A LEGGERE.

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