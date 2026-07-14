Le parole del Presidente, Beppe Marotta, sono tornate a far luce sull'operazione messa in piedi a giugno per portare Marco Palestra all'Inter.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Criscitiello su Palestra: “Schiaffi di Percassi sempre dietro l’angolo. L’Inter non doveva…”
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Criscitiello su Palestra: “Schiaffi di Percassi sempre dietro l’angolo. L’Inter non doveva…”
Cosa avrebbe potuto fare di diverso l'Inter per aggiudicarsi Palestra? Lo ha spiegato il direttore di Sportitalia
Un'operazione saltata nello scatto finale, con la decisione del giocatore e del suo rappresentante di andare al Chelsea. Dopo le dichiarazioni di Marotta si è espresso anche Michele Criscitiello, fotografando una situazione dove i nerazzurri avrebbero una "colpa": CONTINUA A LEGGERE.
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