L'Inter avrebbe deciso su chi puntare per la fascia destra dopo che è saltato Khalaili: ecco le ultimissime

Matteo Pifferi Redattore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 16:05)

"Sulla fascia destra dell’Inter può battere bandiera inglese. Uno dei nomi saliti più in alto nelle gerarchie di Marotta e Ausilio è un ragazzo con le treccine che sta ben figurando al Mondiale, anche se più volte da subentrato: è Djed Spence, esterno a tutta fascia passato per il Genoa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Spence, difensore classe 2000 che sembra essere diventato il preferito per la fascia dell'Inter.

"Sul taccuino dei piani alti ci sono diversi nomi, tra cui Guéla Doué dello Strasburgo, ma il nome di Spence sembra leggermente più avanti. Questione di costi e opportunità: il terzino destro titolare del Tottenham resta Pedro Porro, che ha rinnovato fino al 2031. Quest’anno l’inglese ha collezionato 44 presenze totali, comunque tante, di cui 32 dal 1’ (otto di queste in Champions League, dove ha giocato titolare anche gli ottavi di finale). Un ritorno in Italia non gli dispiacerebbe, tra l’altro. Il cartellino costa circa 30 milioni", aggiunge La Gazzetta dello Sport.

L'idea dell'Inter sarebbe quella di regalare a Chivu un esterno durante il ritiro in Germania. Qualora fosse davvero Spence, però, non ci sarebbero i tempi tecnici perché l'esterno inglese è impegnato fino a sabato (eventuale finalina in caso di sconfitta dell'Inghilterra in semifinale contro l'Argentina) al Mondiale prima del periodo di vacanza.