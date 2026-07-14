C'è una domanda che si fanno i tifosi interisti in questa calda estate: cosa fare con Benjamin Pavard? Gli addii di De Vrij e Acerbi hanno lasciato un buco enorme nella retroguardia nerazzurra, un buco che dovrà essere colmato con l'acquisto di due difensori. Con Oaktree al comando, Marotta e soprattutto Ausilio hanno poco margine di manovra. Muoversi tra i paletti imposti dal fondo non è semplice: 25 milioni come costo massimo del cartellino (anche se esistono le eccezioni e Palestra era una di quelle), età bassa e ingaggio contenuto. Allora la tentazione può avere un nome e un cognome: Benjamin Pavard. Il primo passo sarà ricucire lo strappo che si era consumato la scorsa estate. Mentre la squadra, frastornata dalla batosta di Monaco, era volata negli USA per il Mondiale per Club, il francese era rimasto in Europa per un problema alla caviglia. Fin qui nulla di strano se non che mentre i compagni sudavano in campo, Pavard in maniera poco furba, postava su Instagram una foto mentre era impegnato in una partita di padel. Non il massimo per chi ha un problema alla caviglia.
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Inter, cosa fare con Pavard? Nella risposta di Chivu c’è la verità sul futuro del giocatore
Da lì la decisione del club di sbarazzarsi il giocatore che finì in prestito al Marsiglia che non c'ha pensato due volte a rimandarlo a Milano dopo una stagione tra alti, pochi per la verità, e tanti bassi. "Se rimango? Se mi vogliono, sì". Sono state queste le prime parole del difensore di ritorno a Milano. Sa bene che tutto dipenderà dall'Inter, ma orma il suo futuro sembra segnato. A confermare di tutto ciò sono arrivate le parole di Chivu che a precisa domanda, ha risposto con una certa freddezza. "E’ un giocatore nostro, sappiamo quelle che sono state le nostre scelte l’anno scorso. Avremo modo di vederlo lavorare e prenderemo decisioni".
Tornando alla domanda iniziale (Cosa fare con Pavard?), la risposta è abbastanza chiara nella maggior parte dei tifosi nerazzurri: meglio che trovi qualcosa altrove. Troppo grave quello che ha fatto 'Benji' che mentre atterrava per la prima volta a Milano, si definiva 'interista'. La verità è che i tifosi dell'Inter non hanno mai perdonato quel gesto sconsiderato arrivato in un momento di grandissima difficoltà.
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