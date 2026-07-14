C'è una domanda che si fanno i tifosi interisti in questa calda estate: cosa fare con Benjamin Pavard? Gli addii di De Vrij e Acerbi hanno lasciato un buco enorme nella retroguardia nerazzurra, un buco che dovrà essere colmato con l'acquisto di due difensori. Con Oaktree al comando, Marotta e soprattutto Ausilio hanno poco margine di manovra. Muoversi tra i paletti imposti dal fondo non è semplice: 25 milioni come costo massimo del cartellino (anche se esistono le eccezioni e Palestra era una di quelle), età bassa e ingaggio contenuto. Allora la tentazione può avere un nome e un cognome: Benjamin Pavard. Il primo passo sarà ricucire lo strappo che si era consumato la scorsa estate. Mentre la squadra, frastornata dalla batosta di Monaco, era volata negli USA per il Mondiale per Club, il francese era rimasto in Europa per un problema alla caviglia. Fin qui nulla di strano se non che mentre i compagni sudavano in campo, Pavard in maniera poco furba, postava su Instagram una foto mentre era impegnato in una partita di padel. Non il massimo per chi ha un problema alla caviglia.