La scorsa estate si è parlato molto del futuro di Yann Bisseck . Sembrava che il difensore dovesse lasciare Milano, ma alla fine sia il tedesco che l'Inter hanno scelto di continuare insieme. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare, perché col Mondiale alle porte, Bisseck, chiuso da Akanji, vorrebbe avere più spazio.

"Il giocatore starebbe rivalutando il proprio futuro per non perdere l’eventuale chiamata per i Mondiali 2026. Se Bisseck dovesse premere per partire a gennaio, il Crystal Palace potrebbe tornare a farsi sotto e chissà, l’Inter potrebbe provare ad anticipare la concorrenza per Guehi, proponendo uno scambio, se non alla pari, sicuramente a cifre non troppo distanti visto che Guehi a giugno sarà poi libero di firmare a zero. Logicamente non è da escludere che il Liverpool, che nel frattempo ha perso Leoni per infortunio, torni a farsi sotto, ma l'epilogo della trattativa a settembre ha raffreddato i rapporti fra le parti", sottolinea Tuttosport.