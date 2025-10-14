Secondo quanto riporta Tuttosport , c'è anche l’Inter su Marc Guehi , difensore classe 2000 e capitano del Crystal Palace , diventato punto fermo della nazionale inglese. Il suo nome è sempre stato sui taccuini dei dirigenti nerazzurri, ma finora non si era mai andati oltre i semplici sondaggi. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare: il club di Viale della Liberazione osserva da vicino e valuta un possibile affondo per l’estate.

"Anche adesso l’Inter osserva da lontano e parte in seconda fila in una gara che vede ancora favorito il Liverpool. Guehi ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e non lo rinnoverà. Chiaramente il difensore fa gola a molte squadre, non solo in Inghilterra. Anche Bayern Monaco e Barcellona sono sulle sue tracce, così come l’Inter che la prossima estate potrebbe trovarsi nella situazione di dover rimpiazzare almeno due difensori, visto che Acerbi, De Vrij e Darmian sono in scadenza. Potrebbe lasciare Milano anche Bisseck. Anzi, proprio la situazione legata al centrale tedesco potrebbe rivelarsi un assist per Marotta, Ausilio e Baccin proprio in chiave Guehi".