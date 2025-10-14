FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter forte su Guehi: i dettagli. Il difensore non rinnoverà. E arriva un assist per Marotta

calciomercato

Inter forte su Guehi: i dettagli. Il difensore non rinnoverà. E arriva un assist per Marotta

Inter forte su Guehi: i dettagli. Il difensore non rinnoverà. E arriva un assist per Marotta - immagine 1
Anche il club nerazzurro si è iscritto alla corsa per il difensore del Crystal Palace
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter forte su Guehi: i dettagli. Il difensore non rinnoverà. E arriva un assist per Marotta- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riporta Tuttosport, c'è anche l’Inter su Marc Guehi, difensore classe 2000 e capitano del Crystal Palace, diventato punto fermo della nazionale inglese. Il suo nome è sempre stato sui taccuini dei dirigenti nerazzurri, ma finora non si era mai andati oltre i semplici sondaggi. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare: il club di Viale della Liberazione osserva da vicino e valuta un possibile affondo per l’estate.

Inter forte su Guehi: i dettagli. Il difensore non rinnoverà. E arriva un assist per Marotta- immagine 3
Getty Images

"Anche adesso l’Inter osserva da lontano e parte in seconda fila in una gara che vede ancora favorito il Liverpool. Guehi ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e non lo rinnoverà. Chiaramente il difensore fa gola a molte squadre, non solo in Inghilterra. Anche Bayern Monaco e Barcellona sono sulle sue tracce, così come l’Inter che la prossima estate potrebbe trovarsi nella situazione di dover rimpiazzare almeno due difensori, visto che Acerbi, De Vrij e Darmian sono in scadenza. Potrebbe lasciare Milano anche Bisseck. Anzi, proprio la situazione legata al centrale tedesco potrebbe rivelarsi un assist per Marotta, Ausilio e Baccin proprio in chiave Guehi". 

(Tuttosport)

Leggi anche
Inter ha già deciso, sarà rinnovo con adeguamento per Pio Esposito: l’annuncio di Pedullà
Clamoroso Romano: “Neymar offerto all’Inter! Ecco cosa è successo e gli scenari...

© RIPRODUZIONE RISERVATA