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calciomercato
Sky – Inter, più Solet di Muharemovic: il vero motivo! Stankovic torna per restare o no? La decisione
In studio a Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha fatto così il punto sul mercato dell’Inter verso la stagione 26/27.
“Certamente resterà Mkhitaryan, più sì che no De Vrij. Solet-Muharemovic, c’è un discorso legato alla composizione del cartellino che fa salire il prezzo del centrale del Sassuolo, per quel 50% alla Juve. Il club neroverde deve venderlo a una cifra più alta, la trattativa diventa più difficile. Il discorso è legato a questo, Solet può costare meno.
Vicario costa 20 milioni, è un discorso di strategie: magari l’Inter investe quei soldi a centrocampo. Koné piace certamente, Stankovic tornerà e rimarrà all’Inter, non verrà ceduto. Sucic potrebbe ricevere offerte, poi bisognerà capire cosa succederà con Luis Henrique e Diouf che erano cercati sul mercato già a gennaio.
Jones piace per il centrocampo, già a gennaio: c’è una differenza molto alta a livello di valutazione tra Inter e Liverpool”.
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