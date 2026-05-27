Vicario costa 20 milioni, è un discorso di strategie: magari l’Inter investe quei soldi a centrocampo. Koné piace certamente, Stankovic tornerà e rimarrà all’Inter, non verrà ceduto. Sucic potrebbe ricevere offerte, poi bisognerà capire cosa succederà con Luis Henrique e Diouf che erano cercati sul mercato già a gennaio.