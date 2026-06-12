"La rivoluzione dell’Atalanta, in attesa di ufficializzare mister Sarri, parte dal basso. Dai baby giocatori, da quella linea verde che sarà il filo conduttore del mercato per la nuova era nerazzurra. Il vivaio, e l’attenzione ai talenti emergenti, è sempre stato il fiore all’occhiello che ha fatto le fortune del club. Un punto di riferimento che, dopo un’annata rocambolesca, è anche il punto d’inizio abbracciato dalla nuova coppia Giuntoli-Sarri, gli architetti della nuova Atalanta. Insieme ai Percassi, che hanno già tracciato le linee guida", scrive il Corriere di Bergamo.