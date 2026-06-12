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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Bergamo – Atalanta, già due no all’Inter per Palestra: “Attesa dalla Premier. City pronto a…”

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Da Bergamo – Atalanta, già due no all’Inter per Palestra: “Attesa dalla Premier. City pronto a…”

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L'Inter spera di convincere l'Atalanta per Marco Palestra, ma il club orobico non cala le pretese e aspetta eventuali offerte provenienti dalla Premier
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter spera di convincere l'Atalanta per Marco Palestra, ma il club orobico non cala le pretese e aspetta eventuali offerte provenienti dalla Premier League.

"La rivoluzione dell’Atalanta, in attesa di ufficializzare mister Sarri, parte dal basso. Dai baby giocatori, da quella linea verde che sarà il filo conduttore del mercato per la nuova era nerazzurra. Il vivaio, e l’attenzione ai talenti emergenti, è sempre stato il fiore all’occhiello che ha fatto le fortune del club. Un punto di riferimento che, dopo un’annata rocambolesca, è anche il punto d’inizio abbracciato dalla nuova coppia Giuntoli-Sarri, gli architetti della nuova Atalanta. Insieme ai Percassi, che hanno già tracciato le linee guida", scrive il Corriere di Bergamo.

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Foto figc.it

"Prima di tutto, dicendo due no all’Inter dopo le offerte troppo basse per il loro gioiello di 21 anni Palestra, in attesa di un’asta inglese col City in prima linea, pronto a sborsare 50 milioni più circa 5 di bonus. Poi, individuando in Savona un suo possibile sostituto: un ragazzo del 2003 cresciuto (molto, 190 centimetri) nel settore giovanile della Juve sotto l’occhio attento proprio del ds Giuntoli".

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