"Un aiuto all’Inter potrebbe arrivare da altre cessioni: al netto di eventuali nuove offerte per Luis Henrique - che sarebbe chiuso da Palestra (e da Diouf), e viceversa potrebbe finanziarne l’acquisto -, nelle ultime ore si registrano nuove indiscrezioni sull’interesse del Nottingham Forest nei confronti di Davide Frattesi, che in Italia piace soprattutto a Napoli e Roma.