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TS – Inter, fatta la valutazione di Frattesi. Stessi soldi che servono per prendere…

Inter Frattesi
Gli incastri di mercato non sono soltanto tecnici ma anche economici in casa nerazzurra
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La proprietà è pronta a fare la sua parte, ma non basta. L'Inter dovrà finanziare il mercato in entrata anche attraverso qualche uscita. Scrive infatti TuttoSport:

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"Un aiuto all’Inter potrebbe arrivare da altre cessioni: al netto di eventuali nuove offerte per Luis Henrique - che sarebbe chiuso da Palestra (e da Diouf), e viceversa potrebbe finanziarne l’acquisto -, nelle ultime ore si registrano nuove indiscrezioni sull’interesse del Nottingham Forest nei confronti di Davide Frattesi, che in Italia piace soprattutto a Napoli e Roma.

L’Inter non può certo chiedere i 35-40 milioni del passato, ma anche una cessione attorno ai 25 milioni aiuterebbe il mercato in entrata. Soldi, comunque, utili anche per altri affari: i nerazzurri si avvicinano a chiudere per Oumar Solet. Con l’Udinese ballano i bonus e attorno ai 20 milioni di euro più 3-5 di parte variabile può arrivare la fumata bianca".

 

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