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calciomercato
TS – Inter, fatta la valutazione di Frattesi. Stessi soldi che servono per prendere…
La proprietà è pronta a fare la sua parte, ma non basta. L'Inter dovrà finanziare il mercato in entrata anche attraverso qualche uscita. Scrive infatti TuttoSport:
"Un aiuto all’Inter potrebbe arrivare da altre cessioni: al netto di eventuali nuove offerte per Luis Henrique - che sarebbe chiuso da Palestra (e da Diouf), e viceversa potrebbe finanziarne l’acquisto -, nelle ultime ore si registrano nuove indiscrezioni sull’interesse del Nottingham Forest nei confronti di Davide Frattesi, che in Italia piace soprattutto a Napoli e Roma.
L’Inter non può certo chiedere i 35-40 milioni del passato, ma anche una cessione attorno ai 25 milioni aiuterebbe il mercato in entrata. Soldi, comunque, utili anche per altri affari: i nerazzurri si avvicinano a chiudere per Oumar Solet. Con l’Udinese ballano i bonus e attorno ai 20 milioni di euro più 3-5 di parte variabile può arrivare la fumata bianca".
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