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Frattesi, riecco il Nottingham: si cerca l’intesa con l’Inter, i dettagli. In Italia…

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Nerazzurri e giocatore sono pronti a separarsi: riecco il Nottingham Forest
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Tra le poche certezze del mercato dell'Inter c'è sicuramente quella dell'addio di Davide Frattesi. Nerazzurri e giocatore sono pronti a separarsi dopo tre stagioni. Nelle ultime ore si è rifatto avanti il Nottingham Forest che già a gennaio aveva manifestato un certo interesse nei confronti del giocatore.

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"Sulla carta sembra complicato arrivare a quota 30 milioni, nonostante le disponibilità dei club di Premier siano sempre di un certo tenore, e il valore di Frattesi è inevitabilmente sceso dopo un'ultima stagione deludente, conclusa con un minutaggio ridotto e senza nemmeno un gol all'attivo", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Per lui in nerazzurro non c'è più spazio, visto che la società sta cercando ulteriori rinforzi a centrocampo senza dimenticare il contestuale rinnovo di Mkhitaryan e la scalata nelle gerarchie di Sucic proprio a discapito dell'italiano. Con il Nottingham tornato alla carica, quella estera al momento rimane la pista privilegiata, anche perché sembra complesso poterlo piazzare in Italia a meno che non diventi una pedina di scambio da inserire in operazioni allargate". 

(Corriere dello Sport)

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