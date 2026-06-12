Nerazzurri e giocatore sono pronti a separarsi: riecco il Nottingham Forest

Gianni Pampinella Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 10:16)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tra le poche certezze del mercato dell'Inter c'è sicuramente quella dell'addio di Davide Frattesi. Nerazzurri e giocatore sono pronti a separarsi dopo tre stagioni. Nelle ultime ore si è rifatto avanti il Nottingham Forest che già a gennaio aveva manifestato un certo interesse nei confronti del giocatore.

"Sulla carta sembra complicato arrivare a quota 30 milioni, nonostante le disponibilità dei club di Premier siano sempre di un certo tenore, e il valore di Frattesi è inevitabilmente sceso dopo un'ultima stagione deludente, conclusa con un minutaggio ridotto e senza nemmeno un gol all'attivo", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Per lui in nerazzurro non c'è più spazio, visto che la società sta cercando ulteriori rinforzi a centrocampo senza dimenticare il contestuale rinnovo di Mkhitaryan e la scalata nelle gerarchie di Sucic proprio a discapito dell'italiano. Con il Nottingham tornato alla carica, quella estera al momento rimane la pista privilegiata, anche perché sembra complesso poterlo piazzare in Italia a meno che non diventi una pedina di scambio da inserire in operazioni allargate".

(Corriere dello Sport)