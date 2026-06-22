Il Cagliari e l'Atalanta da giorni parlano di Gianluca Gaetano. Il centrocampista è ritenuto dai bergamaschi e da Sarri il rinforzo con caratteristiche di qualità per il centrocampo che ha in mente il nuovo tecnico. Qualora i due club dovessero trovare un accordo, i sardi avrebbero bisogno di rimpiazzare Gaetano e uno dei nomi seguiti è quello di Kristjan Asllani. Il giocatore è reduce dal prestito al Besiktas, non rientra nei piani dell'Inter e il suo futuro è lontano da Milano Secondo quanto riporta Calcio Casteddu, il profilo dell'albanese piace molto, ma la strada appare in salita.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Cagliari – Spunta Asllani per il dopo Gaetano: la situazione. Tutto dipenderà da…
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Da Cagliari – Spunta Asllani per il dopo Gaetano: la situazione. Tutto dipenderà da…
Il centrocampista albanese, di ritorno dal prestito al Besiktas, è nel mirino del Cagliari qualora partisse Gaetano
"Il costo dell’operazione resta elevato e il Cagliari dovrà capire se esistono margini per impostare una trattativa sostenibile, magari sfruttando formule alternative come il prestito o un diritto di riscatto. Per ora si tratta di una suggestione concreta, ma tutto dipenderà dalle eventuali uscite e dall’evoluzione del mercato in entrata".
(calciocasteddu.it)
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