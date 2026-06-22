Il Cagliari e l'Atalanta da giorni parlano di Gianluca Gaetano. Il centrocampista è ritenuto dai bergamaschi e da Sarri il rinforzo con caratteristiche di qualità per il centrocampo che ha in mente il nuovo tecnico. Qualora i due club dovessero trovare un accordo, i sardi avrebbero bisogno di rimpiazzare Gaetano e uno dei nomi seguiti è quello di Kristjan Asllani. Il giocatore è reduce dal prestito al Besiktas, non rientra nei piani dell'Inter e il suo futuro è lontano da Milano Secondo quanto riporta Calcio Casteddu, il profilo dell'albanese piace molto, ma la strada appare in salita.