Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
TS / Inter, Chelsea e City provano il rilancio per Palestra: “Lui ha fatto sapere…”
Quella che è appena inizia sarà una settimana particolarmente importante per l’Inter e per il mercato del club nerazzurro. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Chivu tre acquisti già per l’inizio del ritiro estivo, in preparazione alla prossima stagione. Stiamo parlando di Palestra, Provedel e Solet.
Il primo affare in chiusura è quello con l’Atalanta per l’esterno classe 2005, con le parti che si sono avvicinate sensibilmente e la distanza tra domanda e offerta si è ridotta in modo consistente dopo gli ultimi incontri.
“Le possibilità che Palestra diventi a stretto giro un nuovo calciatore dell’Inter - per una cifra totale di poco superiore ai 50 milioni, per un quinquennale da 2 milioni più bonus - sono alte, anche se alcuni club di Premier (più Chelsea che City) stanno provando a rilanciare - riferisce Tuttosport, che conferma -. Palestra, però, ha fatto sapere di volere al momento solo l’Inter”.
L’Inter continua a lavorare anche per Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese. Il club friulano chiede 25 milioni per la cessione, mentre Marotta non vuole andare oltre i 22. Intanto il difensore ha pubblicato una foto con Adriano scattata durante le sue vacanze a Rio de Janeiro.
Tutto fatto per quanto riguardo l’accordo contrattuale: quadriennale da 2.5 milioni a stagione, più bonus. Stesso discorso per Provedel, che firmerà un triennale da 1.5 milioni più bonus, mentre la Lazio incasserà 3 milioni di euro.
Infine c’è un nuovo ingresso nella lista dei partenti: è saltato il riscatto per 7,5 milioni del Pisa di Akinsanmiro, che entra a far parte dei calciatori in uscita insieme a Pavard e Asllani.
(Fonte: Tuttosport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA