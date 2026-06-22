I club inglesi tentano il sorpasso nella trattativa per il laterale classe 2005 della Nazionale, che ha già chiarito la sua volontà

Alessandro De Felice Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 14:32)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Quella che è appena inizia sarà una settimana particolarmente importante per l’Inter e per il mercato del club nerazzurro. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Chivu tre acquisti già per l’inizio del ritiro estivo, in preparazione alla prossima stagione. Stiamo parlando di Palestra, Provedel e Solet.

Il primo affare in chiusura è quello con l’Atalanta per l’esterno classe 2005, con le parti che si sono avvicinate sensibilmente e la distanza tra domanda e offerta si è ridotta in modo consistente dopo gli ultimi incontri.

“Le possibilità che Palestra diventi a stretto giro un nuovo calciatore dell’Inter - per una cifra totale di poco superiore ai 50 milioni, per un quinquennale da 2 milioni più bonus - sono alte, anche se alcuni club di Premier (più Chelsea che City) stanno provando a rilanciare - riferisce Tuttosport, che conferma -. Palestra, però, ha fatto sapere di volere al momento solo l’Inter”.

L’Inter continua a lavorare anche per Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese. Il club friulano chiede 25 milioni per la cessione, mentre Marotta non vuole andare oltre i 22. Intanto il difensore ha pubblicato una foto con Adriano scattata durante le sue vacanze a Rio de Janeiro.

Tutto fatto per quanto riguardo l’accordo contrattuale: quadriennale da 2.5 milioni a stagione, più bonus. Stesso discorso per Provedel, che firmerà un triennale da 1.5 milioni più bonus, mentre la Lazio incasserà 3 milioni di euro.

Infine c’è un nuovo ingresso nella lista dei partenti: è saltato il riscatto per 7,5 milioni del Pisa di Akinsanmiro, che entra a far parte dei calciatori in uscita insieme a Pavard e Asllani.

(Fonte: Tuttosport)