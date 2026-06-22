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Inter, non solo Palestra: rilancio per Jones e due nomi per la difesa, le ultime

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Alessandro De Felice Redattore 

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Non solo Marco Palestra. La settimana appena inizia sarà fondamentale in casa Inter per portare avanti diverse trattative e regalare a Cristian Chivu nuovi innesti già a partire dal ritiro pre-campionato.

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Il Corriere dello Sport conferma la volontà del club nerazzurro di alzare l’offerta a 25 milioni di euro per Curtis Jones, con il Liverpool che ne chiede ancora 30 ma che potrebbe cedere anche a causa del contratto del giocatore in scadenza tra un anno.

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Per la difesa, Solet resta l’obiettivo numero uno per costi e caratteristiche per rimpiazzare Acerbi, mentre in caso di addio di De Vrij - che ha ricevuto la proposta di biennale da 3 milioni di euro a stagione dal Panathinaikos - in lizza c’è Ostigard del Genoa, attualmente impegnato ai Mondiali con la Norvegia.

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