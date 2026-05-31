La Roma deve comunque fare cassa subito e il nome di Koné resta tra i più esposti. La valutazione si muove intorno ai 50 milioni

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 13:32)

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"Manu Koné è il nome che tiene insieme due esigenze opposte della Roma: la squadra da costruire a Gasperini la prossima stagione e il bilancio da sistemare entro il 30 giugno". Apre così Repubblica il suo focus sul mercato in uscita del club giallorosso, con il francese che è tra gli indiziati e sul taccuino dell'Inter il centrocampo. Sul piano tecnico il francese è uno di quelli che l'allenatore terrebbe volentieri: ha forza, passo, strappo, capacità di reggere il centrocampo in entrambe le fasi.

Sul piano economico, però, è anche uno dei pochi giocatori in rosa che possono garantire un assegno (e una plusvalenza) pesante in tempi rapidi, proprio nel mese in cui il club deve ancora chiudere i conti con il settlement agreement firmato con l'Uefa. Perché la qualificazione alla prossima Champions League appena conquistata cambia il tono dell'estate, ma non aiuta il bilancio da chiudere entro fine giugno, perché quei ricavi cadranno sul prossimo esercizio. Per questo la Roma deve comunque fare cassa subito e il nome di Koné resta tra i più esposti. La valutazione si muove intorno ai 50 milioni e l'Inter lo segue da tempo come possibile rinforzo per il centrocampo.

Diverse chiacchierate tra i club ci sono state nelle ultime settimane, ma per adesso nessuna vera offerta ufficiale è pervenuta negli uffici di Trigoria. In più in questi giorni c'è stato il cambio della guardia alla guida della direzione sportiva: fuori Massara, dentro D'Amico che — dopo gli addii verbali dei giorni scorsi — prossimamente chiuderà il proprio rapporto contrattuale con i nerazzurri. Poi potrà entrare a pieno titolo nelle trattative romaniste, comprese quelle già messe in piedi dall'ex Massara. Per finalizzarle o eventualmente chiudere ogni discorso. Ma dalle interlocuzioni con Gasperini passerà il mercato in uscita della Roma".

C'è però una grossa novità secondo il quotidiano: potrebbe non essere Koné il sacrificato finale. Si legge: "La Roma non vuole svendere, tanto meno a una concorrente diretta italiana, e Gasperini ha tutto l'interesse a non perdere uno dei centrocampisti più completi della rosa. Però il mercato, in queste settimane, è meno ideologico e poiù pratico: se entro il 30 giugno arrivasse la proposta giusta, il dossier andrebbe affrontato. Per necessità finanziaria. Accanto a Koné, però, c'è un altro nome da tenere sotto osservazione, ed è quello di Mati Soulé".