Il fatto che ad ottobre abbia rifiutato l’allungamento e l’adeguamento del contratto è stato un segnale inequivocabile delle sue reali intenzioni

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 12:53)

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L'Inter continua il suo pressing per Oumar Solet, obiettivo di mercato per la difesa: è lui uno dei nomi indicati da Cristian Chivu alla dirigenza per rinforzare quel reparto in vista della prossima stagione.

Secondo Il Gazzettino, a Udine "non ci saranno svendite, ma eventuali cessioni saranno assai limitate oltre che inevitabili. È il caso di Solet.

Il fatto che ad ottobre abbia rifiutato l’allungamento e l’adeguamento del contratto è stato un segnale inequivocabile delle sue reali intenzioni in vista della prossima annata calcistica e il francese si è promesso all’Inter pronta, si dice, a garantire all’Udinese almeno 25 milioni".