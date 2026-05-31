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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, da Udine sicuri: “Solet si è promesso all’Inter! E si dice anche che siano pronti a…”

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Mercato, da Udine sicuri: “Solet si è promesso all’Inter! E si dice anche che siano pronti a…”

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Il fatto che ad ottobre abbia rifiutato l’allungamento e l’adeguamento del contratto è stato un segnale inequivocabile delle sue reali intenzioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter continua il suo pressing per Oumar Solet, obiettivo di mercato per la difesa: è lui uno dei nomi indicati da Cristian Chivu alla dirigenza per rinforzare quel reparto in vista della prossima stagione.

Mercato, da Udine sicuri: “Solet si è promesso all’Inter! E si dice anche che siano pronti a…”- immagine 2

Secondo Il Gazzettino, a Udine "non ci saranno svendite, ma eventuali cessioni saranno assai limitate oltre che inevitabili. È il caso di Solet.

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Il fatto che ad ottobre abbia rifiutato l’allungamento e l’adeguamento del contratto è stato un segnale inequivocabile delle sue reali intenzioni in vista della prossima annata calcistica e il francese si è promesso all’Inter pronta, si dice, a garantire all’Udinese almeno 25 milioni".

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