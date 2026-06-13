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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Roma: “Koné vuole PSG o Premier, c’è l’Arsenal. E N’Dicka…”
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Da Roma: “Koné vuole PSG o Premier, c’è l’Arsenal. E N’Dicka…”
L'edizione odierna del Messaggero ha fatto il punto sul futuro di Manu Koné ed Evan N'Dicka, due pezzi grossi della rosa della Roma
L'edizione odierna del Messaggero ha fatto il punto sul futuro di Manu Koné ed Evan N'Dicka, due pezzi grossi della rosa della Roma accostati con insistenza di recente anche all'Inter.
Scrive il quotidiano:
"Su Koné, che per muoversi ha indicato nel Psg o nel campionato inglese le mete preferite, va registrato un interessamento dell'Arsenal. Ndicka piace al Tottenham che ha sì preso Senesi ma che rischia di perdere anche Romero".
(Fonte: Il Messaggero)
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