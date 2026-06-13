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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Roma: “Koné vuole PSG o Premier, c’è l’Arsenal. E N’Dicka…”

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Da Roma: “Koné vuole PSG o Premier, c’è l’Arsenal. E N’Dicka…”

Da Roma: “Koné vuole PSG o Premier, c’è l’Arsenal. E N’Dicka…” - immagine 1
L'edizione odierna del Messaggero ha fatto il punto sul futuro di Manu Koné ed Evan N'Dicka, due pezzi grossi della rosa della Roma
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'edizione odierna del Messaggero ha fatto il punto sul futuro di Manu Koné ed Evan N'Dicka, due pezzi grossi della rosa della Roma accostati con insistenza di recente anche all'Inter.

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Scrive il quotidiano:

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"Su Koné, che per muoversi ha indicato nel Psg o nel campionato inglese le mete preferite, va registrato un interessamento dell'Arsenal. Ndicka piace al Tottenham che ha sì preso Senesi ma che rischia di perdere anche Romero".

(Fonte: Il Messaggero)

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