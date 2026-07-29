Cosa è successo, in casa Inter, per quanto riguarda l'esterno destro? Dopo la questione Khalaili, i nerazzurri si sono presi un periodo di riflessione

Pasquale Guarro
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L'Inter, secondo quanto appreso da Fcinter1908, è davanti a una valutazione di questo tipo: in Italia il pallone, salvo qualche rara eccezione, ce l'ha sempre l'Inter. Quindi in Italia andrebbe bene un esterno offensivo, un esterno che magari sia più spregiudicato, che magari pensi anche meno alla fase difensiva, perché tanto l'Inter spesso ha il pallone, l'Inter spesso fa la partita. Se l'Inter dovesse concentrarsi più sui risultati nostrani andrebbe bene anche un'ala più offensiva, che possa interpretare il quinto in maniera molto spregiudicata.
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Il problema si pone in Champions League, dove invece serve un giocatore che sappia difendere anche meglio. Palestra e Khalaili erano profili che, secondo l'Inter, potevano andare bene sia in Italia che in Europa. Adesso questo stesso profilo non esiste sul mercato, o meglio non è stato individuato ancora.
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Per questo motivo, l'Inter sta aspettando per capire su quale profilo sia meglio concentrarsi. I nerazzurri si ritroveranno molto presto dinanzi ad una scelta, a meno che non emerga un profilo che convinca in entrambe le fasi. O prendere uno che va molto bene per il campionato e magari meno bene in Champions, o prendere uno che va meglio in Champions e meno bene in campionato. Per questo motivo c'è una fase di riflessione in corso. Una riflessione che molto presto porterà ad una decisione.
Esterno destro, Inter al bivio

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