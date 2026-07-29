Cosa è successo, in casa Inter, per quanto riguarda l'esterno destro? Dopo la questione Khalaili, i nerazzurri si sono presi un periodo di riflessione
VIDEO FCIN1908 / Inter, le immagini della partenza della squadra per la tournée in Asia
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