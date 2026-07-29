Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Resta da definire il futuro di Davide Frattesi in casa Inter. Nessuna offerta è arrivata in casa nerazzurra per il centrocampista, ormai entrato nell'ordine di idee di separarsi dal club e cercare una nuova sistemazione. Nonostante le parole dell'agente, Beppe Riso, non ci sono al momento scenari concreti che, almeno per ora, non permettono a Marotta e Ausilio di affondare su Curtis Jones, vero obiettivo di mercato per il centrocampo. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il discorso si riapre pure oggi. Perché l'Inter a centrocampo può già contare su svariati protagonisti, perché lo spazio per Frattesi sarebbe ridotto come nella scorsa stagione, perché lo stesso Davide considera concluso il suo capitolo a Milano e adesso più che mai pare intenzionato a trovare una soluzione alternativa. Un addio che liberebbe lo spazio e aggiungere la liquidità necessaria per affondare su Curtis Jones del Liverpool. Ma, ad oggi, quali sono le squadre concretamente interessate e quale potrebbe essere la preferenza di Frattesi?".

"Proprio oggi la Juve ha formalizzato un paio di acquisti per un totale di circa 80 milioni tra Kolo Muani ed Alajbegovic, e almeno apparentemente sembra difficile che possa aggiungerne altri 25-30. Sullo sfondo restano quelle che sono un po' le solite, ipotetiche destinazioni: Roma, Napoli, soprattutto Nottingham Forest. Nessuno, però, ha ancora spedito verso viale della Liberazione un'offerta scritta. Solo una questione di tempo prima che ogni tessera del cubo di Rubik si incanali per il verso giusto. Intanto, la certezza è una: finché Frattesi sarà nerazzurro, difficilmente l'Inter potrà affondare per l'uomo che Chivu considera ideale per il proprio centrocampo. Curtis Jones".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)