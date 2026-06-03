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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Roma – Mancini, pista Inter smentita da entrambe le parti. Lo scenario più probabile
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Da Roma – Mancini, pista Inter smentita da entrambe le parti. Lo scenario più probabile
Nelle ultime ore è tornata di moda la candidatura del difensore della Roma Mancini per la difesa dell'Inter. Il portale romano smentisce
Nelle ultime ore è tornata di moda la candidatura del difensore della Roma Mancini per la difesa dell'Inter. Oltre a Ndicka, il giocatore giallorosso potrebbe diventare un obiettivo per la squadra di Chivu.
Secondo quanto riportato da Retesport Mancini non sarebbe in procinto di lasciare la Roma, "Difficile immagine una sua partenza, considerato anche che Gasperini lo ritiene elemento fondante della rosa. Sky Sport ha parlato di un possibile tentativo di inserimento, qualora la Roma non dovesse trovare l’accordo definitivo con il suo agente per il rinnovo, fattispecie però smentita da entrambe le parti. Mancini nelle prossime settimane si legherà di fatto a vita con la Roma".
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