Entro il 30 giugno la Roma dovrà vendere per fare cassa, il maggiore indiziato è il centrocampista che da tempo è nel mirino dell'Inter

Entro il 30 giugno la Roma dovrà vendere per fare cassa e rispettare il settlement agreement firmato nel 2022 con la Uefa. Il maggiore indiziato per fare cassa è quello di Manu Koné. Il centrocampista francese è nel mirino dell'Inter da almeno un anno ed è probabile che anche in questa sessione i dirigenti nerazzurri tentino di imbastire una trattativa con la Roma.