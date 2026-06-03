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calciomercato
Inter, il prezzo di Koné può ancora crescere. A oggi non c’è una trattativa chiusa, ma…
Entro il 30 giugno la Roma dovrà vendere per fare cassa e rispettare il settlement agreement firmato nel 2022 con la Uefa. Il maggiore indiziato per fare cassa è quello di Manu Koné. Il centrocampista francese è nel mirino dell'Inter da almeno un anno ed è probabile che anche in questa sessione i dirigenti nerazzurri tentino di imbastire una trattativa con la Roma.
"Il nome più esposto resta quello di Manu Koné. Per Gasperini è un centrocampista prezioso, ma anche uno dei pochi giocatori della rosa in grado di garantire una plusvalenza molto alta entro il 30 giugno, cioè nel momento in cui la Roma deve ancora fare i conti con il settlement agreement. L'Inter lo segue da tempo, il prezzo fissato dalla Roma si aggira attorno ai 50 milioni e il Mondiale può aumentare ancora la percezione del suo valore. Ad oggi non c'è una trattativa chiusa, ma il suo resta il dossier più sensibile del gruppo", si legge su Repubblica.
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