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Da Roma: “Provedel lascerà la Lazio: l’Inter c’è ma non lo convince perché…”

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Destinato a partire. Con il contratto in scadenza e tanto mercato, Provedel potrebbe davvero lasciare la Lazio in estate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"Destinato a partire. Con il contratto in scadenza e tanto mercato, Provedel potrebbe davvero lasciare la Lazio in estate". Apre così Il Tempo il suo focus sul portiere della Lazio, tra gli obiettivi dell'Inter per la porta.

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Spiega il quotidiano: "È uno di quei rinnovi «impossibili», come per Gila e Romagnoli. Complice anche l'esplosione di Motta nei mesi scorsi, l'ex Spezia potrebbe salutare Formello e accasarsi altrove. Il portiere è stato sondato dall'Inter che cerca un vice. In nerazzurro dovrebbe fare il secondo di Martinez, che sarà promosso a titolare dopo l'addio di Sommer.

Inter Provedel
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Ma Provedel vorrebbe continuare a fare il titolare, o almeno giocarsi il posto. Per questo prendono quota sia l'ipotesi Bologna (che potrebbe dare via Skorupski) che quella della Fiorentina (in caso di addio con De Gea)".

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