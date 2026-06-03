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calciomercato
Da Roma: “Provedel lascerà la Lazio: l’Inter c’è ma non lo convince perché…”
"Destinato a partire. Con il contratto in scadenza e tanto mercato, Provedel potrebbe davvero lasciare la Lazio in estate". Apre così Il Tempo il suo focus sul portiere della Lazio, tra gli obiettivi dell'Inter per la porta.
Spiega il quotidiano: "È uno di quei rinnovi «impossibili», come per Gila e Romagnoli. Complice anche l'esplosione di Motta nei mesi scorsi, l'ex Spezia potrebbe salutare Formello e accasarsi altrove. Il portiere è stato sondato dall'Inter che cerca un vice. In nerazzurro dovrebbe fare il secondo di Martinez, che sarà promosso a titolare dopo l'addio di Sommer.
Ma Provedel vorrebbe continuare a fare il titolare, o almeno giocarsi il posto. Per questo prendono quota sia l'ipotesi Bologna (che potrebbe dare via Skorupski) che quella della Fiorentina (in caso di addio con De Gea)".
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