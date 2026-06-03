Spiega il quotidiano: "È uno di quei rinnovi «impossibili», come per Gila e Romagnoli. Complice anche l'esplosione di Motta nei mesi scorsi, l'ex Spezia potrebbe salutare Formello e accasarsi altrove. Il portiere è stato sondato dall'Inter che cerca un vice. In nerazzurro dovrebbe fare il secondo di Martinez, che sarà promosso a titolare dopo l'addio di Sommer.