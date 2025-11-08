FC Inter 1908
Il giocatore sta stupendo ancora per prestazioni, tanto da accendere l'interesse proprio del club nerazzurro negli scorsi mesi
Marco Astori Redattore 

Sarà la Lazio la prossima avversaria dell'Inter in campionato: e tra l'emergenza infortuni, Maurizio Sarri ha una certezza in difesa, Mario Gila. Lo spagnolo sta stupendo ancora per prestazioni, tanto da accendere l'interesse proprio del club nerazzurro negli scorsi mesi.

Lo spiega Il Tempo: "Proprio l’Inter si era interessato al suo cartellino nelle ultime sessioni di mercato ma il presidente Lotito ha sempre rimandato al mittente le offerte.

Oltretutto, com’è noto, la metà del cartellino dello spagnolo rimane di proprietà del Real Madrid, il club che lo ha lanciato da ragazzino e quindi la Lazio a maggior ragione in questi anni ha preferito tenerselo in casa. Il suo stipendio è molto basso, poco più di un milione e difficilmente a questo punto vorrà rinnovarlo".

