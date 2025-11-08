Sarà la Lazio la prossima avversaria dell'Inter in campionato: e tra l'emergenza infortuni, Maurizio Sarri ha una certezza in difesa, Mario Gila . Lo spagnolo sta stupendo ancora per prestazioni, tanto da accendere l'interesse proprio del club nerazzurro negli scorsi mesi.

Lo spiega Il Tempo: " Proprio l’Inter si era interessato al suo cartellino nelle ultime sessioni di mercato ma il presidente Lotito ha sempre rimandato al mittente le offerte .

Oltretutto, com’è noto, la metà del cartellino dello spagnolo rimane di proprietà del Real Madrid, il club che lo ha lanciato da ragazzino e quindi la Lazio a maggior ragione in questi anni ha preferito tenerselo in casa. Il suo stipendio è molto basso, poco più di un milione e difficilmente a questo punto vorrà rinnovarlo".