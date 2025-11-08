I nerazzurri puntano a rinforzare e ringiovanire il reparto arretrato: da non escludere una mossa già nel mercato invernale

Fabio Alampi 8 novembre 2025

Uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione è quello di rinforzare e ringiovanire una difesa che ha iniziato a mostrare qualche piccolo segno di cedimento. La dirigenza nerazzurra, tuttavia, potrebbe anche decidere di anticipare a gennaio questa operazione, forte di un bilancio finalmente in attivo.

Ne parla Il Giorno, che propone anche una lista di calciatori nel mirino dei vertici interisti: "Alzare il muro, di nuovo. E ritoccare, gioco forza, l'età media. Concetti che, da qualche tempo, sono nell'aria tra viale della Liberazione e Appiano Gentile. Il gol incassato dal Kairat, seppure il primo in quattro partite di Champions League, l'ultimo scricchiolio. Sotto la lente, la difesa. Ben inteso: in campionato, a oggi, la retroguardia di Cristian Chivu ha incassato 12 reti, una in meno di quella di Simone Inzaghi l'anno scorso. Nella stagione della seconda stella però, a questo punto, la casella diceva appena 5. Alla voce anagrafica, poi: Francesco Acerbi anni 37 (e in scadenza), Matteo Darmian ne compirà 36 a dicembre (e in scadenza), mentre per Stefan De Vrij le candeline sono 33 (anche in questo caso, contratto fino a giugno 2026)".

Due nomi dalla Premier — "Netto positivo per 35 milioni (l'anno scorso perdita di 36 milioni), fatturato di 546 milioni da +37%. Così, un investimento difensivo già a gennaio, è decisamente alla portata. Diversi i profili seguiti, diverse le caratteristiche, diverse le concorrenti ad esempio su Nathan Aké. Il duttile difensore 30enne, 6 partite tra Premier e Champions, tra due mesi potrebbe lasciare il Manchester City. Contratto fino a giugno 2027, ma un Mondiale che non vuole lasciarsi sfuggire con l'Olanda a causa dello scarso minutaggio fin qui riservatogli da Guardiola. I nerazzurri lo seguono, insieme a Juventus e Crystal Palace, dove gioca un altro difensore che potrebbe non dispiacere: Marc Guehi, preferibile causa carta d'identità (25 anni)".

Gli altri nomi — "Tra le pedine under 30, anche Dayot Upamecano, classe 1998, a cui il Bayern Monaco ha proposto, per ora senza successo, il rinnovo. Volti noti, poi, Mario Gila (25 anni, Lazio) e Oumar Solet (pari età dell'Udinese). Mentre di recente si sta piazzando sotto i riflettori anche Tiago Gabriel, 20enne del Lecce: identikit decisamente alla Oaktree. Il tutto dando per scontato il riscatto a giugno di Manuel Akanji (prestito oneroso da un milione, a titolo definitivo a fine stagione per 15, obbligatorio in caso di scudetto)".