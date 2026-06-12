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fcinter1908 calciomercato mercato inter D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro”

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D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro”

D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro” - immagine 1
Durante Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato delle priorità dell'Inter per rinforzare la rosa di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

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Durante Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato delle priorità dell'Inter per rinforzare la rosa di Chivu:

D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro”- immagine 2

D'Agostino: "Chi prendere tra Jones Atta e Palestra? secondo me servirebbe per dare più imprevedibilità al centrocampo. Dipende se vuole fare il 3-4-2-1 o il 3-5-2".

Trevisani: "Però perdendo Dumfries lì ha un vuoto".

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