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fcinter1908 calciomercato mercato inter D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro”
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D’Agostino: “Né Palestra né Curtis Jones. Il giocatore che serve di più all’Inter è un altro”
Durante Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato delle priorità dell'Inter per rinforzare la rosa di Chivu
Durante Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista Gaetano D'Agostino ha parlato delle priorità dell'Inter per rinforzare la rosa di Chivu:
D'Agostino: "Chi prendere tra Jones Atta e Palestra? secondo me servirebbe per dare più imprevedibilità al centrocampo. Dipende se vuole fare il 3-4-2-1 o il 3-5-2".
Trevisani: "Però perdendo Dumfries lì ha un vuoto".
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