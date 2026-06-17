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Darmian, non solo la proposta Inter. Ci sono 4 squadre di Serie A interessate al difensore

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L'avventura di Matteo Darmian all'Inter da calciatore si è conclusa. Ora per il difensore è tempo di decidere se continuare a giocare
Andrea Della Sala Redattore 

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L'avventura di Matteo Darmian all'Inter da calciatore si è conclusa nel migliore dei modi, con la conquista di due trofei. Ora per il difensore è tempo di decidere se continuare a giocare o terminare la propria carriera.

Darmian, non solo la proposta Inter. Ci sono 4 squadre di Serie A interessate al difensore- immagine 2
Getty Images

Le offerte non mancano, come scrive il Messaggero Veneto: "Non sarebbe solo la richiesta di un biennale ad aver bloccato il rinnovo di Ehizibue che adesso dovrà guardarsi dall'ex interista Matteo Darmian, classe 1989 (compirà 37 anni il prossimo 2 dicembre) che piace pure a Monza, Venezia e Sassuolo. Capace di giocare sulla fascia, ma anche nella difesa "a 3" , come ha fatto spesso in questi anni in nerazzurro, Darmian potrebbe anche decidere di smettere di giocare subito, tanto che ha ricevuto anche un'offerta per diventare dirigente dell'Inter".

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