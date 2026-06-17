Anche il quotidiano Libero parla di calciomercato e di come su Palestra si siano informate sia City che Chelsea . Per questo - spiega il giornale - l'Atalanta spera nell'asta internazionale. "L'Inter - si legge - prosegue la sua trattativa con il club bergamasco. I due club inglesi hanno avuto contatti con l'entourage del calciatore ma non sono andati oltre".

Il quotidiano parla anche della possibile permanenza di Nico Paz al Como: "Nico Paz (che stanotte ha esordito al Mondiale con l'Argentina entrando al posto di Messi.ndr) ha espresso il desiderio di rimanere al Como per almeno un'altra stagione. Il Real Madrid sembra intenzionato ad accontentarlo, anche perché nel suo ruolo è già coperto e in più José Mourinho predilige profili di esperienza, come dimostrano i recenti ingaggi di Bernardo Silva e Marc Cucurella. I Blancos hanno un'ultima opzione di riacquisto di Paz, dal valore di 10 milioni, che scade il 30 giugno 2027. Non è pero da escludere che i due club possano accordarsi per cambiare le condizioni. Di certo c'è che il Como intende godersi il gioiellino argentino per almeno un'altra stagione".