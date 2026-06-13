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Giorno – Monza e Toro su Darmian: “L’Inter gli ha proposto un ruolo dirigenziale, le ultime”

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Dopo aver salutato l'Inter nell'ultima giornata di campionato, Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri, è alla ricerca di una soluzione per il suo futuro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo aver salutato l'Inter nell'ultima giornata di campionato, Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri, è alla ricerca di una soluzione per il suo futuro.

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Come riferisce Il Giorno, su di lui ci sono Monza e Torino, anche se il club nerazzurro gli avrebbe proposto un ruolo dirigenziale:

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"Pista Monza, invece, sia per Francesco Acerbi che per Matteo Darmian: all’esterno è stato proposto un ruolo dirigenziale in nerazzurro, ma è richiesto dal Torino oltre che dai brianzoli".

(Fonte: il Giorno)

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