Dopo aver salutato l'Inter nell'ultima giornata di campionato, Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri, è alla ricerca di una soluzione per il suo futuro

Dopo aver salutato l'Inter nell'ultima giornata di campionato, Matteo Darmian, in scadenza il 30 giugno con i nerazzurri, è alla ricerca di una soluzione per il suo futuro.

Come riferisce Il Giorno, su di lui ci sono Monza e Torino, anche se il club nerazzurro gli avrebbe proposto un ruolo dirigenziale: