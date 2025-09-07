Si era fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter prima dell'arrivo di Akanji. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando il francese giocava nel Salisburgo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter ‘Rimpianto’ Solet? L’Inter si era mossa davvero, ma si è fermata quando…
calciomercato
‘Rimpianto’ Solet? L’Inter si era mossa davvero, ma si è fermata quando…
Si era fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter prima dell’arrivo di Akanji: il retroscena
Su YouTube, Fabrizio Romano ha recentemente svelato interessanti retroscena sul difensore: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata, aveva pensato all'operazione in prestito", ha svelato.
Solet è stato grande protagonista nella vittoria dell'Udinese a San Siro prima della sosta per le nazionali...
© RIPRODUZIONE RISERVATA