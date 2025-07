Andando a vedere i trasferimenti storici dell'Inter, specie nell’ultimo decennio, emerge un quadro in continua evoluzione, che riflette non solo scelte tecniche e tattiche, ma anche trasformazioni profonde nella proprietà, nella visione strategica e nell’equilibrio economico del club. In dieci anni, le ambizioni nerazzurre hanno cambiato volto, spesso in modo non lineare, con fasi di spese folli alternate a stagioni di austerity. Un’altalena raccontata da Transfermarkt che parte dal primo anno di Suning.